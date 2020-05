Antes de cumplir un sueño al sumarse a Alianza Lima, Christian Cueva pudo elegir jugar por el clásico rival del conjunto ‘íntimo’, Universitario de Deportes; sin embargo, prefirió llegar a La Victoria y obedecer a sus sentimientos, reconoció en una reciente entrevista.

El mediocampista nacional defendió la camiseta blanquiazul entre 2014 y 2015 bajo la órdenes de Guillermo Sanguinetti, pero antes de su arribo a Matute tuvo una alternativa para fichar por el cuadro crema.

“Habían tres posibilidades, una era de la 'U' pero yo analicé las cosas y el corazón gana más y fui para Alianza. No lo consideré un retroceso sino un paso para impulsarme”, reveló el actual volante del Pachuca este miércoles en diálogo con el programa ‘Los Renegrones’. “Mi hinchaje por Alianza me nace por mi abuela”, agregó.

Además, Cueva dio a conocer un poco sobre su futuro, el cual hasta el momento se podría calificar de incierto, pues en menos de un mes vence su contrato con el cuadro mexicano.

“No es tanto que no me hayan tomado en cuenta (Pachuca), sino que llegué con el campeonato ya empezado y para agarrar ritmo tuve que jugar con la sub 20. Después ya me convocaron, pero pasó lo del coronavirus. A fin de mes acaba mi contrato pero están las puertas abiertas, se está hablando pero hasta que no esté nada concreto prefiero estar callado y esperar a que vuelva el fútbol”, mencionó el exSantos.