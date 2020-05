En los planes del Alianza Lima versión 2010, los delanteros titulares en la Copa Libertadores iban a ser Roberto Ovelar y Claudio Velásquez, pero el atacante paraguayo sufrió de dengue, mientras que el argentino se lesionó, lo que obligó a que el por entonces técnivo Gustavo Costas decida por la dupla José Carlos Fernández y Wilmer Aguirre.

Los primeros partidos de ambos en Alianza Lima fueron un sueño. Wilmer Aguirre jugó el mejor partido de su carrera en el triunfo por 4-1 de los íntimos sobre Estudiantes de la Plata que por entonces era el actual campeón de la Copa Libertadores, anotando 3 goles, mientras que José Carlos hizo el último. Para Wilmer, el partido jugado en Matute quedó marcado para muchos hinchas de Alianza Lima.

“Definitivamente ese partido ha quedado marcado en muchos. Entendí que ha quedado marcado para los que estuvieron en la tribuna, y los que sufrieron desde su casa. Tengo muchos partidos con Alianza que para mí son mejores, pero ese partido ante Estudiantes ha quedado grabado en mí, por una cuestión de sentimiento, además por el rival al que enfrentamos. Esto ha quedado para la historia”, contó en entrevista a la revista Azul y Blanco.

Wilmer Aguirre recibió elogios por todos lados y contó algunos detalles del día después del partido: “Todo era chacota, me molestaron por los sobrenombres que me pusieron los argentinos. Observábamos los periódicos, lo que publicaron sobre mí. Todo era risa, recordar, hablar con los compañeros. Más de uno no pudo dormir. El vestuario estaba diferente, todo era alegría”.

