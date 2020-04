Paolo Hurtado brindó una entrevista a Movistar Deportes, a través de Instagram, y dialogó de varios temas. El mediocampista habló sobre la selección peruana, pero también armó su equipo ideal de Alianza Lima, club del que es hincha confeso.

El juagdor confeccionó una hipotética alineación con algunos jugadores con pasado en Alianza Lima, aunque también incluyó, por ejemplo, a Luis Advíncula. “Yo sé que quiere jugar en Alianza, se muere. Y le he dicho que yo lo voy a llevar para que sepa lo que es jugar ahí”, confesó.

La principal sorpresa que dio Paolo Hurtado fue considerar a Gustavo Costas como entrenador. “Y eso que el primer año no me quiso y me tuve que ir prestado al Aurich. Después querían que regrese a mitad de año y no quise volver porque Aurich tenía un equipazo. No campeonamos, pero era un equipazo. Ya volví el 2010 y él se quedó en el equipo en 2010 y 2011”, añadió.

Soñando con un regreso a Alianza Lima, Hurtado manifestó: “Mi experiencia en Alianza Lima fue muy buena. Debuté en ese club y le debo mucho.Hacer gol en un clásico y todavía en el Monumental es muy motivante. Quiero llegar a Alianza y campeonar, me quedé con las ganas en el 2011 y para ir me gustaría hacerlo con algunos compañeros”.