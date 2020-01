Alianza Lima hizo un alto a su actividades y fue a brindar ayuda a los damnificados con la tragedia ocurrida el reciente jueves en Villa El Salvador. Varios integrantes del elenco profesional, entre ellos, Luis Aguiar, Jean Deza, Rubert Quijada, Carlos Ascues, Rinaldo Cruzado y, Leao Butrón, dijeron presente en la zona.

La delegación de Alianza Lima llegó este viernes por la tarde con una camión de víveres. Los propios futbolistas se encargaron de bajar del vehículo los productos para las personas afectadas.

“Más allá de lo que significa un club deportivo como Alianza Lima, me parece que los valores que tenemos no son solamente deportivos, sino sociales. Y cómo no estar en una circunstancia con la que vive hoy en día Villa el Salvador", indicó el gerente deportivo del club victoriano, Gustavo Zevallos.

“Hemos hecho un alto en todas nuestras actividades. Hemos venido con parte del plantel. Queremos de alguna manera darle algo que los pueda ayudar, darle cierta manera tranquilidad en una desgracia como ha sucedido en Villa el Salvador”, agregó.

Vale decir que la mañana del jueves, un camión-cisterna explotó en el cruce entre las avenidas Edilberto Ramos (Mariano Pastor Sevilla) y Villa del Mar, en el distrito de Villa El Salvador, y provocó un incendio que alcanzó a varios inmuebles. Hasta el momento, hay ocho muertos y decenas de heridos.

Alianza Lima llevó ayuda a damnificados con la tragedia de Villa el Salvador