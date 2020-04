Jean Deza y Beto da Silva se unieron en una transmisión en vivo en Instagram y hablaron de algunos temas respecto a Alianza Lima. Hubo espacio para referirse también a la hinchada del cuadro blanquiazul, y solo hubo elogios.

“Queremos darle muchas alegrías a los hinchas que siempre llenan la cancha, es muy lindo”, afirmó Beto da Silva. Ello fue complementado por Deza: “La hinchada de Alianza Lima es muy especial. Jugar con estadio lleno es lindo, es muy distinto a otros clubes”.

“Me ha tocado jugar la Copa Libertadores, ese día el estadio estaba repleto, impresionante”, dijo el ex Sporting Cristal. Luego Jean explicó: “Nosotros hemos jugado en otros torneos pero en ninguno he sentido esto. Yo siempre lo he dicho, la barra saca lo mejor de tí. Quieres dejar todo por ellos”.

Como se sabe, Jean Deza fue separado del plantel principal por reiterados hechos de indisciplina bajo el mando de Pablo Bengoechea. Sin embargo, su situación no ha sido esclarecida por el club bajo la dirección técnica de Mario Salas.

Jean Deza -fuera de la lista de inscritos de los 'Íntimos’ para la presente edición de la Copa Libertadores- y Beto da Silva, así como los demás integrantes de Alianza Lima, entrenan en sus respectivas casas, cumpliendo las rutinas de ejercicios que les envió el comando técnico encabezado por el chileno Mario Salas, el nuevo entrenador del equipo tras la salida del uruguayo Pablo Bengoechea.

