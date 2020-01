Jean Deza agradeció ante la prensa al director técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, por la oportunidad y la confianza que le ha dado en su nueva aventura en el club victoriano. El atacante aseguró que ha madurado y lo quiere demostrar en el campo.

“Pablo (Bengoechea) me conoce bien como jugador y persona, fue importante para llegar a Alianza Lima. Le agradezco mucho por la oportunidad. Me ha dado toda su confianza y conversa mucho conmigo. Es importante saber que el técnico está pendiente y quiere lo mejor de ti. A uno solo le queda demostrarlo en la cancha”, dijo el jugador en conferencia de prensa en Cieneguilla.

“Todo técnico que me tocó en mi carrera siempre me dijo que mi problema no estaba en las piernas, sino arriba (señala su cabeza) y lo llegué a entender. Hoy doy las gracias a Alianza Lima por la oportunidad. He aprendido mucho de las cosas negativas que he vivido y hoy quiero hacer una gran temporada con la blanquiazul”, apuntó.

Jean Deza contó detalles de la foto que se tomó con Alexi Gómez el primer día de la pretemporada. “Con Alexi nos conocemos desde pequeños, esa foto fue significativa porque los dos queríamos estar en Alianza Lima y ahora estamos trabajando fuerte. Este 2020 será un año maravilloso para todo el plantel y los hinchas”, comento.

“Me siento bien preparado y concentrado en mis objetivos. Quiero hacer buen las cosas con mucho sacrificio y ser un buen profesional. Alianza me abrió las puertas confió en mí y eso se agradece. Voy a trabajar con mucho sacrificio y siendo un profesional”, añadió.

La selección peruana es una ilusión para Jean Deza, pero actualmente su prioridad es Alianza Lima: “Primero pienso en hacer bien las cosas aquí y ganarme un puesto en el 11, Me gustaría volver pero eso será con trabajo. Yo sé que eso va a llegar solo", indicó.

“Tenemos jugadores con mucho talento y ahora hay que complementarlos. Tenemos equipo para la Liga 1 y la Copa Libertadores”, finalizó el jugador blanquiazul.

