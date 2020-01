Solo falta una figurita para completar su álbum Alianza Lima 2020. Pablo Bengoechea habló del plantel que tiene para esta temporada y la falta de un volante creativo para completar su plantel. El entrenador señaló que el jugador que falta “tiene nombre y apellido” y que de concretar su llegada al equipo blanquiazul “sería la frutilla del pastel”.

“De los jugadores extranjeros, hay alguno que aún está en conversaciones y tal vez en las próximas horas haya noticias al respecto”, dijo de entrada el técnico de Alianza Lima tras el tercer día de prácticas en el hotel Campo y Leña de Cieneguilla.

“El enganche que necesitamos -agregó el entrenador de Alianza Lima- puede ser peruano o extranjero. hay negociaciones por quien queremos. Pero ese jugador tiene nombre y apellido. Si llega, llega. Si no, vamos a jugar con el plantel que tenemos, con el cual estamos muy conforme. Ese volante del que se ha estado hablando, es la frutilla de la torta”.

¿Extraña a Kevin Quevedo?

En la pretemporada de Alianza Lima que ya empezó, hay un jugador ausente y que se siente su no presencia: Kevin Quevedo. El entrenador blanquiazul habló del futuro del atacante, su deseo de contar con él, pero señaló que entiende hasta donde llega su posición como entrenador.

“Quevedo es un futbolista que lo conocemos muy bien y que ha pasado el último semestre en conversaciones y no hubo acuerdo. Lo apreciamos y queremos qporque hemos visto crecer y siempre le deseamos lo mejor sea donde que él elija estar. Alianza siempre se interesó por él, pero ya no me metó en las negociaciones ni en decirle a la dirigencia cuánto le debe pagar o al futbolista cuánto debe ganar”, señaló.

