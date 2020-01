Daniel Ahmed será uno de los fichajes que realizará Alianza Lima para la temporada 2020. El entrenador confirmó que está muy cerca de unirse a un proyecto integral con los blanquiazules. El ex Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF dijo que estará a cargo del área de inteligencia deportiva de los ‘íntimos’.

“Estamos muy cerca de Alianza Lima. Hay un grupo que ha tomado el club que tiene una expectativa alta de desarrollo y dentro de esos objetivos hay un plan de desarrollo del área de inteligencia deportiva que sería el área que permite crear sustentabilidad y soporte al fútbol profesional", explicó el argentino.

El DT arribó esta mañana a nuestro país, para definir su contratación con los directivos de Alianza Lima. “La idea está enfocada en desarrollar ese proyecto. El área de inteligencia deportiva, que implica desarrollo humano, menores, ciencia aplicadas al deporte, área de análisis y estadística. Es un área integral de desarrollo y soporte al fútbol profesional”, señaló.

“Mi paso por la Federación me dejó grandes cosas, hemos nutrido muchas selecciones con las categorías ya teníamos a cargo, había la opción de seguir por tres años más pero no había las condiciones para continuar”, concluyó el ex técnico de Sporting Cristal.