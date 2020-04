Desde México, Christian Cueva volvió a referirse a Jean Deza, de quien reconoció su talento para jugar el fútbol. El jugador de la selección peruana manifestó su deseo de ver al extremo en su mejor versión en Alianza Lima y de volver a ver al deportista que llegó al Montpellier.

Mira Ninel Conde posa en bikini y reaviva polémica de cirugías

“Conversé con él antes que pase todo esto del COVID-19. Me dio alegría cuando regresó a Alianza Lima, porque cuando él llegó yo estaba en el club, en 2015. Entonces, yo siempre le voy a desear lo mejor", declaró en GOLPERU.

“Él tiene sus hijos y tiene que pensar en ellos. No soy nadie para dar consejos, pero sí quisiera que Jean Deza sea el jugador que llegó al Montpellier. Para mí es uno de los jugadores que tiene muchísimo talento”, añadió.

Christian Cueva no aseguró su despedida del fútbol en Alianza Lima, pero se explicó que le gustaría volver a La Victoria. “Como todo hincha, quisiera regresar a Alianza. No sé si para acabar mi carrera, pero sí me gustaría, pero ya todo depende de él de arriba”, dijo.

Cueva y el penal en el Mundial

‘Aladino’ confesó a Yoshimar Yotún, durante una transmisión en vivo en Instagram, que tiene grandes deseos de volver a la Copa del Mundo con la ‘Blanquirroja’ para, entre otras cosas, quitarse el clavo del choque frente a los daneses.

“Hablando del penal y créeme que lo digo porque me gustaría tener esa oportunidad, se me va a dar porque estoy convencido que podemos estar en un Mundial. Sabiendo que nadie es fijo. Quisiera encarar eso con ánimos de una nueva oportunidad”, admitió Cueva.

