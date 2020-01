Los jugadores de Alianza Lima, Carlos Ascues y Jean Deza, fueron protagonistas de un video de un programa de espectáculos, que fue grabado en altas horas de la noche del reciente domingo. El tema está fresco, en plena pretemporada del equipo, y de ello se le consultó a Alberto Rodríguez, uno de los refuerzos del club victoriano para la temporada 2020.

“Es un tema interno, no tengo nada de qué hablar”, fue la escueta respuesta del ‘Mudo’ para evitar referirse a la situación, que fue pasada por agua tibia -al menos ante la prensa y en público- por el entrenador Pablo Bengoechea.

Sobre su estado de salud, Alberto Rodríguez contó que se encuentra bien. "Hay que terminar de prepararse para lo que se viene del año. “La defensa está bien. Hay tremendos jugadores. Todos deben hacer su parte en beneficio del club. Tratar de mantener el cero es importante, luego tendremos chances”, agregó.

Pablo Bengoechea los defendió

“Los futbolistas son responsables de los actos que realizan. Cometen errores, no hay duda, como todos nosotros”, dijo Bengoechea, quien luego agregó: “Lo que acá hubo es una reunión que como salió en televisión no está bien. Son futbolistas de Alianza que no tienen que estar expuestos, que no tienen que salir en la vereda. Ya hoy en día les voy a pedir que no salgan ni a la vereda de su casa”.

Y prosiguió: “Hay que tener mucho cuidado si invito a 20 personas del sexo femenino y 20 personas del sexo masculino. Hay que ver a quien invito. Ya está muy difícil vivir hoy en día. Lo vamos a tomar como enseñanza y vamos a intentar que no se repita. Que entiendan que si hacen una reunión en su casa, que no abran las puertas o que tengan empleados para que hagan eso”.

El entrenador blanquiazul aseguró que el hecho sucedió “mientras estaban en su día libre. Ellos tuvieron 30 horas de descanso y estaban en su casa ¿Qué quieren? ¡que los manden a un ‘Boliche’. Sería grave si me dicen que están en su casa y los filman en la calle”.

Eso sí, aseguró que tanto Jean Deza como Carlos Ascues, son jugadores que como todo el plantel “han entrenado todos los minutos de la semana y eso es bueno”.

Y ante la ola de críticas que se desató tras el video difundido en un programa de espectáculos, señaló: “Yo soy como soy y no soy como quiero que sean. Tengo la suerte de ser el entrenador de Alianza y voy a defender a este club en todas mis convicciones. Públicamente que cada uno juzgue como quiera”, y dio por zanjado el tema.









LEE TAMBIÉN

● Aniversario de Lima: realizan actividades gratuitas en parques y plazas

● Ezra Miller como Flash en episodio de “Crisis en Tierras Infinitas”

● Aniversario de Lima: ¿cómo preparar una rica causa limeña?

● Boca anunció a sus convocados para enfrentar a la 'U'

● Empresa paga más de 50 dólares la hora por ir a fiestas y no tomar