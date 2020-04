El estado de aislamiento lo tiene entrenando en casa y eso le permite tener tiempo para atender a los medios. Desde Brasil, Alexander Lecaros reveló detalles de sus primeros meses en Botafogo y la convivencia con Keisuke Honda, el mundialista japonés que llegó al ‘Fogao’ y con el que entrena y a veces hasta comparten equipo.

El exvolante de Cusco FC reveló, en entrevista con el diario Depor, que conocer a Keisuke Honda ha sido algo impresionante y que trata de aprender de los consejos que el japonés le da. Y ojo, que él habla español.

“La verdad que nunca se me pasó por la cabeza que [Keisuke] Honda podía llegar. Él habla un poco de español porque jugó en México. Las veces que conversamos, es de la vida personal de cada uno, no de fútbol”, dijo ‘Lecaritos’ quien aún no debuta de forma oficial con el equipo que dirige Paulo Autuori.

Alexander Lecaros (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

El volante cusqueño de 20 años, reveló, además, que le ha tocado jugar en el mismo equipo con el japnés y que se hablan mucho. "Cuando estamos en el campo y en el mismo equipo, él me dice que se la pase a él y que pique al espacio porque tiene muy buena técnica. Le pega con los dos pies.

Las fotos de los entrenamientos de Botafogo muestran que lo de Lecaros es cierto. En los entrenamientos se les ve realizando trabajos juntos y el peruano de 20 años trata de sacarle máximo provecho a la situación. Por ahora es solo el seleccionado nipón. ¿Llegará otro más a aconsejarlo?

