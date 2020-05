LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, manifestó su indignación por la muerte de un ciudadano afroamericano a manos de la policía en Minneapolis, Estados Unidos. El polémico hecho fue lamentado profundamente por Stephen Jackson, exjugador de la NBA, quien señaló que la víctima era tan cercano a él como un “hermano gemelo”.

“¡¿Lo entienden ahora?! ¿O todavía está borroso para ti?", escribió el alero a través de Instagram junto a fotografías dos imágenes relacionadas, una sobre el registro de la brutal intervención que sufrió el amigo íntimo de Jackson y otra de Colin Kaepernick, quarterback de la NFL, arrodillado mientras suena el himno estadounidense en señal de protesta contra la injusticia racial.

“¡No puedo respirar!”, suplicó Floyd en reiteradas oportunidades luego que un agente hiciera excesiva presión sobre su cuello con la rodilla.

La familia de George Floyd denunció un uso “excesivo e inhumano” de la fuerza y acusó a la policía de racismo. Los cuatro agentes de la policía de Minneapolis implicados en la muerte fueron despedidos, confirmó posteriormente el alcalde de la ciudad, Jacob Frey.

Una transeúnte filmó la detención el lunes por la noche durante 10 minutos y la emitió en directo por Facebook Live. En las imágenes, un policía blanco mantiene a Floyd boca abajo contra el suelo.

Policía mata al hermano gemelo de Stephen Jackson

El detenido se queja durante minutos de no poder respirar y de sentir dolor, mientras el agente le pide que mantenga la calma. Un segundo policía se preocupa de que no se acerquen otras personas que empiezaron a increparlos cuando observaron que Floyd ya no se muevía y parecía inconsciente.

El intervenido fue transportado a un hospital, donde falleció poco después. Un portavoz de la policía afirmó que el hombre se había resistido a ser arresto por los agentes por un delito de falsificación.