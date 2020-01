Desde su legendario personaje de Rachel Green en Friends, Jennifer Aniston, fue una adelantada dentro del movimiento #freethenipple.

La actriz estadounidense ha vuelto un estilo propio mostrar sus pezones en la mayoría de sus actividades públicas y así llegó a la alfombra roja de los premios SAG, que se llevan a cabo este domingo en Estados Unidos.

Aniston dio una entrevista a Vogue en la que habló de ese rasgo tan peculiar que la posicionó como un una embajadora del #FreeTheNipple o ‘liberen los pezones’, un movimiento que busca evitar la censura de los pezones femeninos, antes de que se volviera tendencia.

“¡Sí, no sé qué decir sobre eso!”, Dijo Aniston. “Es sólo una de esas cosas, supongo. ¡Llevo un sujetador, no sé qué decirle! … y no sé por qué se supone que debemos avergonzarnos de ellos … ¡es sólo la forma de mis pechos!”.

Aniston reveló que está harta de que el cuerpo de hombres y mujeres sea objeto de comentarios, para ella es una obsesión extraña, tomar gente y hacerla un objeto de entretenimiento.

Publimetro México

