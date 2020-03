Yuliana Bolívar es una deportista peruana que pertenece al Programa de Apoyo al Deportista y el programa #VamosConTokio del Instituto Peruano del Deporte. Venezolana de nacimiento y peruana de adopción, conmovió a todos con su triunfo y sus lágrimas cuando logró la medalla de bronce en judo en los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

Hace poco logró la presea de oro, en la categoría +78 kg, en el Open Panamericano, en la ciudad de Bariloche, Argentina y hoy sigue sus entrenamientos con miras a dejar bien en alto el nombre y la bandera del Perú.

- ¿Cómo te sientes en este momento compitiendo con la bandera de nuestro país, luego de los Panamericanos Lima 2019?

Me siento muy feliz, muy satisfecha. Mi participación en Lima 2019 fue un comienzo para un largo camino que quiero desarrollar en el Perú. Siempre he dicho que es un logro que obtuve por el país y por la acogida que me ha dado en todo este tiempo. Tengo metas a mediano y largo plazo como atleta peruana y quiero seguir sumando medallas.

- ¿Cómo se encuentra su preparación en este momento?

Mi preparación está en proceso. El tema del coronavirus ha cancelado todos los campeonatos hasta fines de abril, sin embargo, eso no limita que yo me siga preparando y entrenando. Lo veo como una oportunidad para tener más tiempo, prepararme mejor, para estar más fuerte y desarrollar otras habilidades. Estoy entrenando muy fuerte en la mañana y en la tarde, tengo mucho que mejorar y si quiero seguir obteniendo resultados es necesario esforzarse y continuar.

- ¿Es largo el camino para clasificar a Tokio 2020 o a que eventos apuntas?

El camino a Tokio es largo. Para mí ha sido un poco complicado, he tenido menos de un año para hacer puntos, justo ahora que he comenzado a subir en el ranking cancelan todo por el coronavirus. A pesar de la situación sigo muy positiva y voy a dar todo por el todo hasta el final, no me voy a dejar caer. Me voy a fortalecer para hacerlo mucho mejor y hacer de ese sueño algo posible.

- ¿Ganaste una medalla de oro en el Open Panamericano de Bariloche?

Me fue muy bien, gané la medalla de oro. Estoy contenta porque esos puntos suman a mi ranking. En mi acumulación de juegos olímpicos y estoy muy feliz con ese logro. Bien contenta, al fin da resultado tanto trabajo que hemos tenido desde hace tiempo.

- ¿Cómo te reconoce la gente ahora, ya eres suma peruana más?

La gente me reconoce con mucho cariño, en serio es algo que agradezco mucho, es una motivación muy grande para mi tener a tantas personas que me apoyen, me acepten y me reconozcan. Nada más no lo haces por ti sino también para dejar en lo más alto a un país que he hecho mío. Me hace muy feliz que todas las palabras sean de apoyo y de aliento.

- ¿Qué costumbres ya tienes de nuestro país?

Mis costumbres siguen siendo las mismas. Yuliana Bolívar sigue siendo la misma, no he cambiado en nada. Lo que si te puedo decir ahora hablo un poco más como peruano. Yo siento que tengo un mix de los dos, creo que he madurado mucho, he crecido como persona. He mantenido la educación y todas las costumbres que me inculcaron mis padres.

- ¿Cómo ves el nivel del judo en el país?

El nivel del Perú está creciendo. Estoy muy orgullosa tanto de mí como de mis compañeros. Hay un antes y un después que es muy notable, yo obtuve la medalla de oro, pero el logro de uno es el logro de todos, eso se lo debemos al equipo técnico que están apoyando y asumiendo toda esa responsabilidad que es hacer un entrenamiento que realmente de resultados, estoy contenta de ser parte de este equipo. Animada a continuar a dar lo mejor.

- ¿Qué sientes en que piensas cuando estas en el tatami o en el escenario de competencias?

Antes de entrar al tatami me pongo muy nerviosa, pienso en el trabajo que tengo que hacer para poder ganar, esa sensación de nervios sigue siendo en una competencia o en otra. Sin embargo, pienso en el trabajo que tengo que hacer para dejar el nombre de Perú en alto y en el de Venezuela también. Los nervios trato de convertirlos en fuerza, ganas de pelear y darlo todo, eso es lo que realmente siento antes de salir.

10.- ¿Qué opinas del Programa de Apoyo al Deportista y el Programa #VamosConTokio?

Sí, ya estoy en el PAD y en el Programa de Tokio 2020 del IPD. Luchando siempre para lograr la clasificación. Hay que darle el valor, eso es un apoyo que nos dan para tener mejor preparación, invertir para que seamos mejores atletas y utilizarlo en lo que realmente debo hacerlo.





