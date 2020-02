Han pasado ya varios días desde Rolando Blackburn falló un penal para The Strongest, que pudo darle la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Liberatdores, en la llave ante Atético Tucumán. El dolor, sin embargo, se mantiene. Así lo evidenció el delantero en entrevista con el programa de TV boliviana, Deporte Total.

Rolando Blackburn se mostró muy vulnerable y llegó hasta las lágrimas al recordar el duro episodio que le tocó vivir. “Lo que más me duele es el tema de la familia”, dijo. “Yo soy un guerrero y siempre me he levantado en circunstancias difíciles en el fútbol”, añadió el atacante de 30 años, uno de los refuerzos de The Strongest para esta temporada.

Asimismo, Blackburn agradeció el apoyo que recibió tras el hecho. “No tengo palabras con el grupo, mis compañeros, desde ese día hasta ahora,, me han estado apoyando. El ‘Profe’, ni hablar. Estoy agradecido con los compañeros y con el cuerpo técnico porque he sentido su apoyo”, indició el exjugador de Sporting Cristal.

El mea culpa de Blackburn

Lo que parecía ser el penal y gol de la victoria de The Strongest, en la llave de la segunda fase de la Copa Libertadores, terminó por convertirse, en un duro golpe, que posteriormente desencadenaría en la eliminación del cuadro boliviano.

Héroe en muchas ocasiones, la noche del pasado miércoles, Rolando Blackburn se puso el traje de villano y falló el lanzamiento desde el punto penal. El panameño pudo anotar el 5-4 definitivo, pero erró y la serie continuó hasta que Atlético Tucumán se impuso por 6-5.

Un día después del terrible momento, Rolando Blackburn se disculpó mediante un mensaje en sus cuenta de redes sociales. “Siento un dolor muy grande por haber fallado al club del que soy hincha y formo parte, por haber fallado a millones de hinchas y familias, incluyendo la mía", dijo.





LEE TAMBIÉN

● Hijo de Luis Castañeda: “Mi padre tiene una enfermedad degenerativa que no tiene cura”

● Daniela Darcourt denuncia hackeo de su cuenta de YouTube

● ¿Qué hacer antes y durante un roadtrip con tu perro para que todo sea diversión?

● Barcelona: sospechosos ataques a Messi y otros referentes del club

● Verificar tu cuenta de Instagram: cómo obtener el check azul en la red social