No solo pasa en el Perú. Durante el segundo tiempo del Perú vs. Bolivia por la quinta fecha del grupo B del Preolímpico Sub 23 Colombia 2020, un perrito se robó el show al ingresar al campo y detener por un momento el choque en el estadio Centenario de Armenia.

Apenas había comenzado el segundo tiempo del partido, que iba con el marcador igualado sin goles, y el can hizo su aparición desde atrás del arco que defendía el arquero boliviano y salió corriendo hacia el centro del campo justo cuando el arquero peruano Renato Solís ejecutó un saque de meta.

Jugadores de ambas selecciones y el árbitro se quedaron sorprendidos con la aparición del animalito que tras el ‘rush’ salió trotanto del campo y obligó a que la jugada se repita desde el área peruana.

La aparición sorpresiva de este perrito en el estadio Centenario de Armenia provocó la risa de los espectadores que estuvieron en el coloso de la provincia de Quindío donde se jugaron todos los partidos del grupo B del Preolímpico en el que fueron protagonistas, además de Perú y Bolivia, las selecciones de Brasil, Paraguay y Uruguay.

Recordemos que Perú llegó a esta fecha del Preolímpico Colombia 2020 con chances de clasificar a la siguiente fase, al cuadrangular final, en el que solo dos selecciones obtendrán el cupo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se desarrollarán en agosto de este año. Ahí, seguramente, no veremos la presencia de un animalito atravesando el campo como este viernes.

