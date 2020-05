Shad Gaspard, exmiembro de la empresa más popular de lucha libre, WWE, está desaparecido luego de ser arrastrado por una fuerte corriente marina, mientras disfrutaba de un día de playa el reciente domingo, junto con su hijo y su esposa en Venice Beach, Los Ángeles, California.

La información fue propalada por el sitio web estadounidense TMZ. De acuerdo al citado medio, Gaspard se encontraba nadando con su hijo de 10 años, cuando fueron atrapados por una fuerte ola. El menor fue rescatado por los socorristas, al igual que otras personas, que también fueron afectadas.

Minutos después, las autoridades de Los Ángeles enviaron un helicóptero, así como buzos del Departamento de Bomberos, para ayudar a la búsqueda de Shad Gaspard, aunque esta no tuvo éxito en la jornada dominical. Este lunes, se retomó la operación.

“Si has visto a Shad, por favor, escríbeme. Por favor, no me preguntes qué pasó. Queremos saber si lo viste y dónde. Gracias”, fue el mesnaje que puso la esposa de Shad Gaspard, en Instagram Stories, con una fotografía del personaje desaparecido y el título de “Desaparecido”.

Shad Gaspard, de 39 años es un luchador estadounidense, que tuvo un paso por la World Wrestling Entertainment (WWE), donde formó el equipo Cryme Tyme, al lado de JTG .

La publicación de Siliana Gaspard, esposa de Shad.