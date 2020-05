Toni Kroos se volvió pieza importante del Real Madrid en la conquista de las tres últimas Champions League ganadas. Suma 13 títulos con los madridistas y con su contrato hasta el 2023, analizará en ese momento su futuro y si todavía seguirá activo como futbolista.

“Tengo el propósito de estar en Real Madrid por temporadas más, entonces tendré 33 años y será un buen momento para pensar cómo me siento y si quiero seguir jugando”, dijo Toni Kroos en entrevista con Eurosport.

No descartó el retiro, pero lo que si dejó claro fue que no jugará en la Superliga China, competencia donde muchos futbolistas juegan sus últimas temporadas para hacer caja antes del retiro: “En todo caso, sobre mí no habrá titulares como ‘Kroos se va dos años a China’ o cosas parecidas. Olvídense”, agregó.

Ante la posibilidad de jugar en otra liga, aclaró que no sabe cómo estará su condición física, lo que puede hacer que no esté en condiciones de jugar en otras ligas, como la Premier League, a la que considera un torneo “donde se juega con mucho físico”.

Mirada a la Bundesliga

Sobre la posible reanudación de LaLiga, indicó: “Los alemanes tuvieron los mejores números de infectados y fallecidos por coronavirus. Si ellos no pueden terminar la Bundesliga, ¿quién lo hará? Seguro que todos vamos a seguir cómo discurre la liga alemana”.

Toni Kroos llegó al Real Madrid la temporada 2014, proveniente del Bayern Munich. Su salida del equipo bávaro se dio porque el actual presidente y exfutbolista alemán Karl-Heinz Rummenigge no lo consideró un jugador top ante el deseo del futbolista de tener un aumento de sueldo.

VIDEO RECOMENDADO: