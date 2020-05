Ronaldo, el brasileño dos veces campeón del mundo con su selección, es considerado uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol. Se retiró hace 9 años, pero tuvo la intención de volver a ponerse un uniforme de fútbol la temporada 2018, cuando fue el accionista mayoritario del Valladolid, que por entonces había ascendido a la primera división de España.

“Cuando compré el Valladolid estuve pensando si hago un sacrificio, si me entreno tres cuatro meses, puedo volver a jugar unos partidos. No pasé de la idea. Se sufre muchísimo, y los chicos de hoy van muy rápido”, dijo Ronaldo en diálogo por Instagram con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata.

“Ha sido una idea que me ha pasado rápido. Me hubiera gustado jugar muchísimos más años, pero tuve muchas lesiones, y lesiones muy complicadas. No fueron sencillas: tobillo, musculares, muy pocas veces de esas. Pero las dos veces de las rodillas fueron muy duras”, agregó Ronaldo.

El brasileño jugó muchas temporadas en España. Primer en Barcelona y tras un paso por el Inter de Italia, fichó por el Real Madrid, donde jugó hasta casi los últimos años de su carrera, antes de retirarse con camiseta de Corinthians el 2011.

