Nueve días de cuarentena han sido concientizadores para Romelu Lukaku, quien se encuentra alejado de sus familiares más cercanos por la pandemia del coronavirus. El delantero del Inter reflexionó sobre su aislamiento fuera de la canchas, un año después de su arribo al cuadro italiano.

“Extraño la vida cotidiana. Extraño estar con mi madre, con mi hijo, incluso con mi hermano. Es difícil porque no puedes tener contacto con los demás. Pero también extraño el entrenamiento y el juego frente a mis fanáticos”, señaló el atacante belga este jueves en una videollamada con Ian Wright, exjugador del Arsenal que actualmente es comentarista deportivo.

“En esos momentos comienzas a apreciar lo que tienes. Soy un chico afortunado. Estos días me llevan de regreso a cuando era niño. Debes tener cuidado, puede ocurrir que toques a alguien que tiene el virus y luego te vayas a casa. Mi madre tiene diabetes, así que no puedo verla. Tampoco sale, simplemente da un paseo por la cuadra y luego se va inmediatamente a casa”, agregó.

El otrora atacante del Manchester United también reveló en la comunicación que estuvo a punto de mudarse a Turín, pero prefirió seguir sus deseos más profundos.

“Estaba muy cerca de la Juventus, pero mi mente siempre ha estado en el Inter y su entrenador. Los Nerazzurri fueron mi equipo favorito desde que era un niño: era el equipo de Adriano, Ronaldo y Vieri, con quienes ahora tengo una excelente relación. (Antonio) Conte ya me quería en el Chelsea, así que nunca tuve dudas. Desde que llegué, me he concentrado en entrenar y volver a la mejor forma. Trabajo muy duro”, señaló.

Lukaku espera la reanudación del Calcio para pelear el Scudetto con el Inter, que se está a nueve puntos de la Juve con un partido menos pero sueña con alcanzar el título al final de la temporada.

“Mi mente está ahí hasta que las matemáticas digan lo contrario. Incluso con un poco de esperanza, debes seguir creyéndolo. Perdimos contra Lazio —que ahora es escolta— es verdad. El problema esta temporada es que no aprovechamos las derrotas de la Juventus”, acotó el belga, quien aprovecha la estadía forzada en su domicilio milanés para mantenerse en forma.

“Me aseguré de conseguir una bicicleta de cámara. Pregunté en el chat del equipo quién tenía una bicicleta estática y después de dos horas trajeron una bicicleta. Trabajo con mi fisioterapeuta y todos los días me traen comida del centro de entrenamiento. En el almuerzo como principalmente pescado y verduras”, comentó.