El domingo 3 de mayo del 2020 retorna a Perú una de las carreras más inspiradoras y queridas por la comunidad runner a nivel mundial: Wings for Life World Run.

Esta será la séptima edición de WFLWR y se disputará en simultáneo en varias ciudades alrededor del mundo. Por diferencia de hora, en Lima la partida se dará a las 6am.

Las inscripciones continúan en www.wingsforlifeworldrun.com y estarán en precio especial hasta el 31 de enero. Todo lo recaudado irá a la Fundación y a la investigación para encontrar la cura a las lesiones de la médula.

Wings For Life World Run: una carrera única, con un formato único

Wings For Life World Run es una carrera benéfica que tiene como objetivo recaudar fondos para buscar la cura a las lesiones en la médula espinal. El formato de esta competencia es único: no hay una línea de llegada fija, sino que los runners corren por delante del Meta Móvil, que parte a los 30 minutos de haberse iniciado la carrera. Una vez que son alcanzados por el auto que viaja a una determinada velocidad constante, terminan su participación.

El 100% del dinero recaudado con las inscripciones y los diversos patrocinios, se destina a la Fundación con el fin de aportar a la causa.

Acerca de la Fundación Wings for Life

En todo el mundo, millones de personas dependen de una silla de ruedas después de haber sufrido una lesión en la médula espinal, la mayoría de las veces como resultado de un accidente de tránsito o una caída. Wings for Life es una fundación de investigación sin fines de lucro y tiene la única misión de encontrar la cura para la lesión de la médula espinal.

Desde 2004, Wings for Life ha financiado proyectos de investigación que han cambiado la vida de muchos, y ha realizado ensayos clínicos en todo el mundo. Mientras que la cura aún está por encontrarse, se ha logrado un progreso constante. El 100% de las inscripciones a la carrera Wings for Life World Run y la recaudación de fondos de este evento global, ayudarán a trabajar hacia el objetivo final de Wings for Life. Mayor información sobre la Fundación en www.wingsforlife.com.









