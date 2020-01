Se agotaron los tiempos y las negociación no va más. Paolo Guerrero se quedará en Internacional de Porto Alegre y ya no irá a Boca Juniors, según informó el portal TyC Sports de Argentina. Según la información publicada en su portal, el entorno del jugador peruano dio por terminadas las negociaciones con los directivos argentinos, al no acercarse a las pretensiones salariales del jugador peruano.

“La negociación entre Boca y Paolo Guerrero entró en punto muerto luego de que el entorno del jugador se comunicara con la dirigencia xeneize para informar que daban por terminadas las negociaciones por el contrato, que hasta el momento se encontraban muy lejos entre lo ofrecido por el club y lo pretendido por el delantero”, informó el portal TyC Sports.

De esta forma, Paolo Guerrero continuará su carrera en el fútbol brasileño y este miércoles 8 de enero tiene que presentarse a la pretemporada del cuadro ‘Colorado’, con el que tiene, aún, contrato hasta 2021.

Lamentablemente para los intereses de los hinchas de Boca Juniors, el club no podía salir del presupuesto inicial y ya era un gran esfuerzo pagar los casi 4,5 millones de dólares que costaba la clausula de rescisión del atacante peruano para que Internacional lo libere. Pero el sueldo no cuadró y entonces los Xeneizes tienen que empezar a mirar hacia otro lado.

Con el inicio de la pretemporada de Internacional, será muy difícil que los dirigentes de Boca Juniors puedan hacerse con los servicios del atacante peruano que, a sus 36 años, ha demostrado que está vigente. Solo una oferta superior a las pretesiones del peruano, lograrían el cometido de los auriazules.

