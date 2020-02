Neymar ha vuelto a ser noticia en Francia y no precisamente por algun hecho destacable como jugador del PSG, sino todo lo contrario. El brasileño escribe un nuevo capítulo de su guerra con Tomas Tuchel, entrenador del cuadro parisino, tras haberse negado a entrenar previo al choque ante Borussia Dortmund por la Champions League.

Según una publicación del diario L’Equipe de Francia, Neymar estaba citado al entrenamiento junto a los futbolistas que no jugaron en la goleada por 6-1 al Dijon por la Copa de Francia, el pasado 12 de febrero del 2020. Pero ese día, Tomas Tuchel dio conferencia de prensa y señaló que no sabía si el brasileño podía ser incluido para el choque ante Borussia Dortmund.

“No puedo asegurar al 100% que pueda jugar contra el Dortmund”, dijo el entrenador alemán tras ese partido, el cuarto consecutivo y el último sin convocar a Neymar por una lesión a las costillas.

Neymar anunció que no viajará al Carnaval de Río este año por Instagram (21/02/2020)

Estas declaraciones habrían colmado la paciencia del brasileño quien al día siguiente no se presentó al entrenamiento y aseguró que entrenaría por estar descansando, según L'Equipe. Se quedó con los titulares y escribió una nueva controversia con su entrenador.

Recordemos que tras la derrota ante Dortmund en el Signal Iduna Park, Neymar confesó que no haber jugado los partidos anteriores no fue una decisión suya. “Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue mi elección, fue algo del club, de los médicos, ellos fueron los que tomaron esta decisión. No me gustó (...) Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien sufrió”.

