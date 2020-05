Estuvo a su lado 17 años, fue testigo de cómo Michael Jordan se erigía como leyenda del básquetbol, es madre de sus tres primeros hijos, pero Juanita Vanoy (1959) no aparece ni un solo instante en el documental “The Last Dance”, producido por Netflix, que narra el último año que ‘Air Jordan’ pasó en los Chicago Bulls. ¿A qué se debe la ausencia de la mujer que conoció mejor que nadie a la estrella de la NBA? ¿Existe una poderosa razón para que no la hayan invitado a contar detalles de la carrera de su exesposo?

Citado por el diario Marca de España, Dave Zirin, editor deportivo de The Nation, relfxiona sobre esas preguntas: “Los periodistas veteranos dicen que Juanita era el sabio búho posado en el hombro de Jordan que evitaba que este mostrara su lado más oscuro. ¿Por qué no sale en el documental?, ¿ni una sola cita? Es curioso”, se preguntaba el hombre de prensa en su cuenta de Twitter.

En la serie de Netflix y ESPN se puede apreciar a la madre, hermano y hasta exparejas los compañeros de Michael Jordan, pero Vanoy, que vio de cerca su cómo el basquetbolista llegaba a la cima de su carrera, brilla por su ausencia. No hay rastro de ella en dl documental.

“Juanita no forma parte de ‘The Last Dance’ para proteger a Michael. O ella no ha querido aparecer o Michael no quiso que apareciese. Sin duda es un vacío relevante en el documental”, expresó Damon Amendolara, presentador deportivo de CBS Radio.

La versión del director

Consultado sobre estas interrogantes durante la promoción de la serie, Jason Heir, director de “The Last Dance”, explicó así la ausencia de Juanita Vanoy. “No estaba interesado en la opinión de sus esposas ni de sus hijos. Hemos contado con los narradores que queríamos y hemos contado la historia desde todos los puntos de vista”, declaró a The Athletic.

Otras versiones apuntan a que la no presencia de Juanita en “El último baile” obedece a que tras su millonario divorcio, por el que percibió 168 millones de dólares en 2007, existe una cláusula de confidencialidad que le prohibe revelar algún detalle sobre Michael Jordan. Caso contrario, la podrían demandar por una fuerte suma. Hay también quiénes afirman que el silencio de Juanito Vanoy desde que se separó de Jordan es por voluntad propia.

