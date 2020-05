El siempre polémico delantero italiano Mario Balotelli se ausentó de los trabajos de su club Brescia, con el detalle de que lo hizo sin aviso, lo que indica que no tiene la intención de continuar en el equipo. Su relación con el presidente del club Massiomo Cellino es mala y ya se especula su salida.

Mario Balotelli había reaparecido en los trabajos el pasado 22 de mayo. Entrenó por separado y tras apenas tres días de entrenamiento, el atacante italiano volvió a ausentarse. El delantero de 29 años anotó cinco tantos en 19 partidos en esta campaña con el Brescia.

El exjugador del Manchester City fue uno de los jugadores que solicitó parar el fútbol cuando el coronavirus se extendió rápidamente en Europa en las primeras semanas de marzo: “Paremos, la salud es lo primero. No quiero arriesgarme a enfermar. ¿Para qué? ¿Para entretener a alguien? ¿Para no perder dinero? No juguemos con la salud”.

Mario Balotelli llegó a la Serie A tras su paso por el Niza de Francia, luego de desvincularse del Olympique de Marsella. El contrato con Brescia es hasta la temporada 2022 y es el goleador del plantel con 5 anotaciones.

Posibilidad en Sudamérica

Pese a su carácter, Flamengo había mostrado interés en contar con Mario Balotelli el pasado 2 de mayo, según información de ‘SportMediaset’. Aunque no hay nada confirmado, la posibilidad es complicada debido al déficit económico que tiene el equipo de Río de Janeiro.

