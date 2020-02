El adiós de una diosa. La rusa Maria Sharapova ha decidido ponerle fin a su trayectoria en el circuito profesional a sus 32 años. La famosa jugadora rusa -que marcó una época en el deporte blanco- ha estado luchando contra continuas lesiones, las cuales no le han permitido volver a su mejor nivel y ha tomado esta radical decisión que apena a los amantes de este deporte.

“El tenis me mostró el mundo y me mostró de qué estaba hecha. Con este deporte me probé a mí misma y medí mi crecimiento. Con lo que sea que elija para el próximo capítulo de mi vida, para mi próxima montaña, seguiré dando lo mejor, seguiré escalando y seguiré creciendo. Tenis, te tengo que decir adiós", fue el mensaje de despedida que público Sharapova en Instagram.

Este mensaje forma parte del ensayo completo que público Sharapova en Vanity Fair: “Al dar mi vida al tenis, el tenis me dio una vida. Lo extrañaré todos los días. Extrañaré el entrenamiento y mi rutina diaria: despertarme al amanecer, atar mi zapato izquierdo antes que el derecho y cerrar la puerta de la cancha antes de golpear mi primera pelota del día".

El mensaje de Maria Sharapova en Instagram.

"Extrañaré a mi equipo, a mis entrenadores. Extrañaré los momentos con mi padre, ambos sentados en el banco de prácticas. También extrañaré los apretones de manos, se gane o se pierda, y a los atletas. Ellos, lo supieran o no, me empujaron a ser la mejor”, agrega.

De esta manera, la tenista rusa se retira a los 32 años. Ha sido número uno del mundo en el ranking WTA y ganó cinco torneos Grand Slam (Wimbledon 2004, US Open 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014). Fueron en total 36 títulos y 645 victorias en toda su exitosa carrera.

