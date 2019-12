El trabajo de Carlos Zambrano fue valorado por dos clubes importantes en el fútbol: el Liverpool dirigido por Jürgen Klopp y el Sevilla de España. Sin embargo, el zaguero no pudo cerrar con ninguna de las instituciones.

El ‘León’ reveló en el programa Al Ángulo’, de Movistar Deportes, que el vigente campeón de la Champions League se interesó en él durante la pretemporada 2015-16. En ese momento, los ‘Reds’ sufrían de una plaga de lesiones que atacó a los defensores.

Liverpool presentó una tentadora propuesta, pero Zambrano tuvo la rechazó porque había prometido a su el entrenador del Eintracht Frankfurt que no se movería de Alemania, pues deseaba salvar la categoría en la Bundesliga.





No solo el cuadro de Anfield tocó la puerta de Zambrano. El defensor aseguró que Sevilla también lo quiso como refuerzo. No obstante, el Eintracht Frankfurt no quisieron dejarlo salir porque se había convertido en pieza clave del equipo.

“Siempre fue un sueño jugar en Sevilla o Liverpool. Gracias a Dios tuve la oferta de esos dos equipos", reconoció el ‘León’, quien está en Lima pasando las vacaciones de fin de año.









LEE TAMBIÉN

● McDonald’s: convocan marcha por muerte de dos jóvenes trabajadores

● ¿Qué significa “Ren” en el mundo de Star Wars? El cómic de “The Rise of Kylo Ren” tiene la respuesta

● Destinos de Sudamérica para recibir el Año Nuevo | The Wanderlust Chick

● Alianza Lima cerró el año con emotivo agradecimiento a su hinchada

● La diferencia entre un piano de 500 dólares y otro de 2 millones