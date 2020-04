Que Kylian Mbappé se ponga la indumentaria de Real Madrid estaría cerca. Y es que el exjugador de PSG, Jerome Rothen, indicó que el acercamiento entre ambas partes tendría un final feliz. No obstante, no ha dado fecha para la operación.

Según el exjugador del equipo de la capital de Francia, citando buenas fuentes dentro del club, el acuerdo entre Mbappé y Real Madrid ha alcanzado un punto de no retorno en esta temporada. No obstante, el COVID-19 hará que esperemos un tiempo más para verlo vestido de blanco.

“Conozco por buenas fuentes que Kilyan Mbappé lo tiene casi hecho con el Real Madrid. Pero con lo que está sucediendo, seguro que la llegada de Mbappé al Madrid se pospondrá", dijo el Rothen en entrevista con ‘RMC Sport’.

“En ningún caso habrá una renovación de Mbappé con el PSG. Será un acuerdo entre ellos ya que el PSG estaba de acuerdo en que se separasen este verano. En mi opinión es solo cuestión de tiempo. Dejarle un año más al Madrid para recuperar a Mbappé tampoco me sorprendería”, agregó el exjugador del club galo.

Junto a su ídolo

Zinedine Zidane siempre ha dejado claro que el campeón del mundo en Rusia 2018 es de su agrado. De hecho, el francés se refirió a Mbappé de una manera muy particular en la previa de un partido de Champions, en el que el ex AS Mónaco visitó el Bernabéu.

“Sabes que le conozco hace tiempo, yo ya estoy enamorado de él primero como persona porque vino a hacer una prueba hace mucho tiempo. Es el rival, y ya está. No te puedo decir más”, explicó en rueda de prensa.