Los futbolistas son esos personajes a los que todo niño amante del fútbol quieren seguirle sus pasos. Desde la apariencia hasta el éxito deportivo que han alcanzado. Cristiano Ronaldo es uno de los referentes que combina ambos aspectos por su profesinalismo y su exitosa carrera dentro de la cancha. A eso habría que sumarle su buen gusto para peinarse o vestirse.

Pues bien, un niño en Inglaterra quiso tener el corte de cabello del delantero portugués de la Juventus y le pidió ayuda a su padre, el exfutbolista de Chelsea Jody Morris, para que le corte el cabello. Pero el hoy formador de menores del club londinense no tuvo mejor idea que hacerle una variante al pedido para decirle que mejor que Cristiano, fue el brasileño Ronaldo.

En un video en Instagram que rápidamente se volvió viral, Morris comparte el momento en el que su hijo le pide que lo deje como ‘CR7’ y minutos después se ve como quedó: totalmente rapado y solo con un mechón de cabello en la parte frontal, al mismo estilo del ‘Gordo’ Ronaldo en el Mundial Japón Corea 2002.

La reacción del niño ha causado diversas reacciones entre los seguidores de la cuenta de Morris, pues su hijo se ve decepcionado y hasta le pregunta “¿Qué has hecho”? La respuesta de su padre no fue otra sino decirle que “Ronaldo solo hay uno” y muestra la imagen del brasileño con el look que ahora porta su hijo.

Este video se ha viralizado rápidamente en todas las redes sociales y no hay quien deja de alentar al niño y ofender al padre que jugó como futbolista profesional desde 1996 hasta 2013.