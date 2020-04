Jefferson Farfán vivió una inolvidable experiencia en PSV Eindhoven, club con el que registró su mejor producción goleadora. Sin embargo, de sus 67 goles anotados para el cuadro neerlandés, recuerda con especial cariño el que marcó contra Milan por la Champions League en 2005.

El actual atacante del Lokomotiv Moscú eligió la anotación que firmó ante el conjunto milanés como su favorita este miércoles en diálogo con Luis Advíncula, en medio de su confinamiento por la pandemia de covid-19.

A través de una transmisión en vivo junto al defensor del Rayo Vallecano, la ‘Foquita’ habló de su exitoso paso por la Eredivisie y definió que su gol a Dida en el Philips Stadion es difícil de comparar con otros a solicitud del ‘Rayo’.

"PSV fue super importante, el primer club de Europa que me abrió las puertas. Tuve el apoyo del entrenador, Guus Hiddink, que me pidió. Pasé años maravillosos en los que pudimos ganar cuatro títulos de liga, dos Copas y qué mayor alegría que esa. Fue la vitrina que me dio a ver en el fútbol mundial", destacó Farfán en la conversación, realizada mediante una intervención a la cuenta oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en Instagram.

“Todos los goles son importantes pero uno que recuerde fue cuando le ganamos al Milan 1-0 y le hice gol a Dida. Fue medio champú, pero creo que fue el gol más importante que anoté con PSV”, agregó el exjugador de Alianza Lima.

Gol de Farfán a Milan en 2005 por Champions League

El gol recordado por Farfán permitió la victoria de PSG por la mínima sobre Milan el 1 de noviembre de 2005, en el partido de vuelta entre ambos equipos por el grupo E de la edición 2005/2006 de la Champions League, luego de un empate sin goles en el duelo de ida en Italia.