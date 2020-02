Edinson Cavani quería continuar su carrera en el Atlético de Madrid. El delantero hizo todo lo posible para salir del PSG y trabajar con Diego Simeone. Sin embargo, los franceses bloquearon la salida del atacante.

No obstante, el presidente del club albirrojo, Enrique Cerezo, manifestó que el ‘Matador’ no puso de su parte para concretar la operación por un tema económico. “Nosotros no estamos para que nos atraquen”, declaró el directivo.

El diario AS se contactó con la madre de Cavani, Berta Gómez, para conocer la versión de la otra parte involucrada en la compleja historia. De entrada, la mujer desmintió al titular del Atlético de Madrid.

“No entendimos por qué el presidente dijo semejante barbaridad. Estuvo fuera de lugar. Nos dolió mucho, porque es absolutamente falso que Walter (hermano y agente de Edinson) pidiera una prima de fichaje”, explicó.

Enseguida, Gómez dio más detalles de la transferencia fallida. “Este señor debe contar a sus aficionados que, primero, el PSG no quiso dejarle salir, y segundo, el Atlético de Madrid nunca llegó a lo que pedía el PSG cuando después se planteó negociar”, añadió.

La mamá del jugador también manifestó que Edinson, incluso, forzó su partida de la capital francesa. “Mi hijo hizo todo lo que estuvo en su mano. Presionó a PSG y también transmitió a su hermano que estaba dispuesto a bajarse el sueldo para facilitar su llegada”, declaró.

Berta descartó que el fichaje se cayó por temas económicos, pues el ‘charrúa’ tenía ofertas tentadoras como las de Manchester United, Chelsea o el Inter de Miami de la MLS, con David Beckham como uno de los propietarios.

Por último, Gómez no cerró las puertas al Atlético de Madrid, pero antes Cerezo debe rectificarse. “Debe pedir perdón, todo se puede arreglar si se retracta. Mi hijo tiene ofertas, pero a él le gustaría estar bajo las órdenes del ‘Cholo’ Simeone”, concluyó.