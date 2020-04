El 23 de abril de todos los años se celebra el Día del Libro, un hecho que reúne a los amantes de la lectura a recordar y compartir los mejores textos que han leído a lo largo de sus vidas. Athletic Club, de LaLiga Santander de España, no quiso ser ajeno a esta celebración y elaboró el once ideal de obras que todo amante del deporte rey no puede dejar de leer, sobre todo en esta cuarentena.

El uruguayo Eduardo Galeano y el mexicano Juan Villoro se encuentran en una imaginaria alineación de once escritores que el Athletic Club recomienda leer cono motivo del Día Internacional del Libro 2020, “un equipo completo” en el que el histórico club vasco también incluye al brasileño José Roberto Torero y el argentino Eduardo Sacheri.

A todos ellos los elige la entidad bilbaína por haber participado en la última década en las jornadas literarias 'Letras y fútbol', una cita anual que lleva ya diez ediciones y con la que la Fundación Athletic reúne en Bilbao a "escritores, creadores, artistas y jugadores en torno a la relación entre el fútbol y la lectura".

El Athletic aprovecha el Día del Libro para "recordar" que, "ahora que el coronavirus ha colocado 'La peste' entre los libros más vendidos", su autor, Albert Camus, "escribió la que probablemente es la cita más célebre de la historia relacionada con el fútbol: 'lo que finalmente sé con mayor certeza respecto a la moral y a las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol'.

Una frase que, destaca el Athletic, "engrandece a este deporte e invita a profundizar en todo aquello que forma parte del fútbol y que guarda más relación con la vida que con el juego".

Como para el club y su Fundación "la promoción de la lectura es un pilar indispensable de su proyecto cultural", la "experiencia de diez ediciones de 'Letras y fútbol", anima al Athletic a lanzar una "alineación" de "once obras literarias y futbolísticas de autores que han participado en el festival" y que recomienda leer al menos "hasta que ruede de nuevo el balón y se pueda regresar a San Mamés".

"La literatura siempre será un buen compañero de equipo", tiene claro el centenario club vasco.

Este es el once ideal de libros de fútbol que eligió el Athletic Club:

UNA HISTORIA DE FÚTBOL. José Roberto Torero.

Para empezar, "un libro ilustrado de un autor brasileño recomendado para niños y niñas entre los seis y los noventa y nueve años. Al estilo de "El pequeño Nicolás", la lectura perfecta para leer en alto a los más pequeños, emocionarse y pasárselo en grande".

El Athletic recuerda que "¡(Mikel) San José y los infantiles del Athletic -que se juntaron con el propio Torero para hablar sobre el libro en 2019- son testigos de ello!".

EL FÚTBOL A SOL Y SOMBRA. Eduardo Galeano.

Para el Athletic, "sin duda alguna, uno de los libros fundacionales del género". En sus primeras páginas, el célebre escritor uruguayo hace "una confesión con la que se identificarán la mayoría de los hinchas: Yo jugaba muy bien, era una maravilla, pero solo de noche, mientras dormía". Galeano ofreció una conferencia en Bilbao en 2012.





LA MANO DE DIOS. Philip Kerr.

La "novela negra ligada al mundo del fútbol alcanzó quizá su mayor cenit gracias a la serie Scott Manson, un entrenador de la Premier que investiga sucesos criminales relacionados con la parte más turbia de la industria del fútbol". El ya fallecido escritor escocés inauguró la edición de 2016.

ESPERÁNDOLO A TITO. Eduardo Sacheri.

“Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida. Pero de algo estoy seguro: no saben nada de fútbol”, sostiene el guionista de “El secreto de sus ojos”, que visitó ‘Letras y fútbol’ en 2014.

SABER PERDER. David Trueba.

La mirada de este novelista y director de cine, gran amigo de Ernesto Valverde, el entrenador que más partidos ha dirigido al Athletic, “es capaz de concebir una historia tan humana e interesante que atrapa tanto como la prórroga de una eliminatoria de Copa, y en donde el desenlace emociona como una triunfadora tanda de penaltis”. El pequeño de los Trueba participó en la edición inaugural de Letras y Fútbol en 2010, y repitió en 2012 y 2014.

UNA VIDA DEMASIADO CORTA. Ronald Reng.

Es la tragedia del exportero de la selección alemana y del FC Barcelona Robert Enke, que terminó suicidándose tras una larga lucha contra la depresión, “contada de manera magistral, rigurosa y conmovedora por el amigo del guardameta, el escritor de Frankfurt, Ronald Reng”, Premio William Hill Sports Book of the Year. Reng Fue uno de los invitados de la edición de 2015.

LA PELOTA NO ENTRA POR AZAR. Ferrán Soriano.

Explica la visión del fútbol “desde un punto de vista empresarial, que encuentra en este libro uno de sus textos de referencia”. “Estrategia, liderazgo, desarrollo de equipos ganadores, gestión del cambio e innovación son los ingredientes para una lectura diferente, pero también futbolística”, de Soriano, que clausuró la décima edición.

FÚTBOL CONTRA EL ENEMIGO. Simon Kuper.

Nacido en Uganda, pero de nacionalidad británica, "para escribir este libro (William Hill Sports Book of the Year) Simon Kuper viajó a veintidós países, de Argentina a Camerún, de Ucrania a Botsuana, de Brasil a Sudáfrica, de Alemania a España, para investigar la poderosa influencia que el fútbol ejerce en la política, en la cultura y en la sociedad". Kuper inauguró la edición de 2018.

QUEDARÁ LA ILUSIÓN. Galder Reguera-Carlos Marañón.

Como "el fútbol es, entre muchas otras cosas, una forma de amistad", la correspondencia entre dos amigos durante el Mundial de Rusia de 2018 es "la excusa perfecta para conversar acerca de los grandes temas de la vida, entre ellos, la familia y, por supuesto, el fútbol". Carlos Marañón participó en la edición de 2012.

ELKARREKIN ESNATZEKO ORDUA (LA HORA DE DESPERTARNOS JUNTOS). Kirmen Uribe.

Una novela en euskera "esencial para conocer la historia de Euskadi durante el siglo XX que tiene entre sus protagonistas a un presidente del Athletic, Manu Sota, y que sitúa algunos de sus episodios fundamentales en Ibaigane, la actual sede del club". Junto a Bernardo Atxaga, Uribe fue uno de los protagonistas de la segunda edición de 'Letras y Fútbol'.

DIOS ES REDONDO. Juan Villoro.

El ensayista y escritor mexicano cuenta que "el fútbol sucede dos veces, una en la cancha y otra en la mente del público, algo que solo se explica desde el vínculo tan estrecho y emocional que el hincha mantiene con su equipo". La "íntima relación que el fútbol mantiene con la infancia es otro de sus temas recurrentes" de Villoro, que clausuró la primera edición de Letras y Fútbol.

Fuente: EFE