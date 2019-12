A sus cortos 21 años, Kylian Mbappé ha mostrado una madurez futbolística que le permitiría darse el lujo de jugar en cualquier equipo del mundo. El francés muestra una desfachatez en el campo, que evidenció también en las divisiones menores del AS Mónaco, donde se formó.

Y es precisamente en esa etapa en el conjunto monegasco en la que Kylian Mbappé, además de sobresalir por sus jugadas y goles, mostró su admiración hacia Cristiano Ronaldo e imitó su peculiar festejo que lo popularizó en su estancia en el Real Madrid.

Las inéditas imágenes fueron dadas al descubierto por el propio AS Mónaco, con motivo de los 21 años que cumplió Kylian Mbappé el pasado 20 de diciembre. En el especial video se recuerda lo mejor del paso del atacante por el cuadro del Principado.

Aunque el AS Mónaco no especifica la edad exacta de Kylian Mbappé del momento en particular, sí se ve que el actual crack del PSG celebra un gol con el salto de Cristiano Ronaldo y los brazos abiertos, extendidos hacia abajo.

El futuro de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé aun no tiene del todo claro su futuro. Las intenciones del Real Madrid por tenerlo en el 2020 parecen ser ciertas; sin embargo, desde el PSG tienen claro que es una de las piezas claves del plantel por lo que no lo dejarán ir fácilmente. Quieren renovarle lo antes posible para evitar que el club blanco llegue con sus millones a inquietarlo.

Desde septiembre, los parisinos conversan con el jugador para ampliar el vínculo que termina en junio próximo. Según informa Le Parisien, el cuadro capitalino están llegando a su tope, por lo que terminarán de realizas una oferta que Kylian y su entorno no puedan decir que no.