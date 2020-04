La expansión del coronavirus ha afectado a todas las industrias. El fútbol no se ha salvado de ello, y ha desencadenado en una toma de serias decisiones en los clubes para no afectar la situación financiera. En medio de ello, en Southampton se acordó una reducción de salarios.

Este jueves, el club inglés anunció el recorte salarial de los jugadores, debido a la pandemia del COVID-19. De esta forma, el Southampton se convirtió en la primera institución de la Premier League en apegarse a esa medida.

A los futbolistas de Southampton se han unido en esta iniciativa tanto el entrenador, Ralp Hasenhuttl, como el cuerpo técnico y los directivos del equipo.

“La junta directiva, el gerente del primer equipo, su cuerpo técnico y el equipo del primer equipo han acordado diferir parte de sus salarios durante los meses de abril, mayo y junio para ayudar a proteger el futuro del club, el personal que trabaja dentro de él y la comunidad a la que servimos”, comunicó el la entidad.

El Southampton llegó al acuerdo con sus deportistas, después de que la Premier League aconsejase una reducción del sueldo a todos los equipos del 30 %.

La PFA (Asociación de jugadores) desestimó esta propuesta argumentando que dañaría las contribuciones impositivas al NHS, servicio sanitario del Reino Unido, y pidió que los equipos llegase a acuerdos individualmente con los jugadores.

Además, el Southampton también anunció que no se acogerá a las medidas del Gobierno británico y no someterá a los ERTE a sus empleados no futbolistas, que seguirán cobrando el 100 % de sus salario durante abril, mayo y junio.

