Jürgen Damm, jugador de Tigres, se ausentó a los entrenamientos de su equipo para someterse a exámenes médicos tras sentir algunos de los síntomas de coronavirus. El atacante mexicano pensó que estaba contagiado, sin embargo, solo se trató de un susto.

El futbolista de 27 años acudió al Hospital Muguerza de Monterrey para resolver la duda y los resultados fueron alentadores. Según el diario Mediotiempo, que publicó una fotografía del extremo en el área de imagenología del nosocomio, el atacante presenta “un cuadro viral respiratorio, pero ya están descartados influenza y coronavirus”.

“Todos sabemos que tenemos que cuidarnos al máximo, sabemos que cualquier tipo de infecciones puede ser este tipo de enfermedad u otro”, destacó Julián Quiñones, delantero de Tigres, al ser consultado sobre la ausencia de su compañero en la práctica de este miércoles de los ‘felinos’.

De esta manera, Damm no se suma a las personas que se han contagiado de Covid-19 en el mundo, pero difícilmente ingresará en los planes de Ricardo Ferretti para el duelo de Tigres ante Puebla en el estadio Cuauhtémoc por la novena jornada del Clausura 2020 de la Liga MX, donde el cuadro dirigido por el ‘Tuca’ marcha duodécimo con 10 puntos de 24 posibles.

El posible contagio de Jürgen Damm coincide con los rumores que señalan su inminente salida a Atlante United de la MLS. El mexicano anunció publicamente hace unos días que no renovará con los auriazules, algo que no cayó bien en la directiva de su actual club. Miguel Ángel Garza, presidente del conjunto de la UANL, señaló que Damm “se bajó del barco” y generó la respuesta inmediata del internacional con el ‘Tri’.

“Yo en ningún momento me bajé del barco, solamente les hice saber con mucho respeto que no renovaría contrato. Mi intención, por cariño a la institución, era dar a conocer la noticia al final del torneo, pero me hicieron ir a conferencia a anunciar la situación. Sigo en el barco Tigre”, contestó el jugador en redes sociales.

LEE TAMBIÉN

● Museo del Louvre reabre con medidas contra el coronavirus

● Anuel AA se renueva y cambia el nombre de su cuenta en Instagram

● 10 frases que nos predisponen a tener una actitud negativa

● Carlos Zambrano recibió elogios tras debutar con Boca Juniors

● Britney Spears hace alarde de su figura con un bikini turquesa