El mundo vive un tiempo de cuarentena por la amenaza del coronavirus. Debido a ello, los futbolistas también permanecen en sus casas, entrenando por su cuenta, cumpliendo con los populares retos de redes sociales o divirtiéndose con la aplicación Tik Tok, como Luis Advíncula.

El peruano que milita en el Rayo Vallecano, de la Segunda División de España, mostró su lado más gracioso al imitar a Luis ‘Cuto’ Guadalupe, cuando se coronó campeón del fútbol peruano en el 2011, con camiseta de Juan Aurich, en la final ante Alianza Lima.

“La fe es lo más lindo de la vida. La fe. El de arriba es lo más lindo de la vida. Allá los incrédulos. Yo, gracias a Dios, estoy donde estoy, gracias a él”, empezó Advíncula, con unos gestos que hicieron el momento más chistoso.

El video original del que se basó Luis Advíncula

“No me gustan las injusticias, ellos hicieron ‘trafa’. No querían jugar a las 4, querían jugar a las 5, no querían... que el permiso.. no querían... que lo otro. Yo digo, tengo 35 años, y estos muchachos tienen 18, 20 años... terminan acalambrados. Querían un par de días para recuperarse. Tengo 35 años y quiero jugar otro partido... imagínate", añadió.

Para terminar el ‘Tik Tok perucho’, como lo llamó el propio ‘Bolt’, Luis Advíncula cierra todo con un: “Soberbios, soberbios... la humildad, la humildad”. Y grita: "Hoy día voy a comer una carapulcra con sopa seca.