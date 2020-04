Lionel Messi ha hecho toda su carrera a nivel de clubes en el FC Barcelona. En el camino, el argentino ha anotado centenares de goles, ha conseguidos muchos títulos y ha batido varios récords. De hecho, mucha gente no imagina a ‘Leo’ con una camiseta distinta a la azulgrana.

Y aunque en el futuro pueden pasar muchas cosas, Sergio Agüero, compañero de Lionel Messi en la selección, también ve casi improbable que su amigo se fuera del FC Barcelona. El ‘Kun’ reveló lo que piensa en una entrevista para El Chringuito de Jugones.

‘"Leo’ es un jugador símbolo y leyenda del Barcelona. Pero bueno, en el fútbol siempre pasan miles de cosas. A ‘Leo’ le han cambiado 20 mil jugadores y siempre se quedó ahí", dijo el atacante del Manchester City.

“Sé que tuvo la oportunidad de irse y se quedó. Ya no pasa por si le dan más salario, más guita; pasa por que él quiere el club. Se identifica con el Barcelona y él está cómodo ahí. Está feliz. Por más que pasen mil cosas en el club, él va a seguir ahí. Salvo que pase algo muy catastrófico, que las cosas estén muy mal. Pero no creo que ese sea el caso”, añadió Agüero.

Asimismo, el exjugador de Atlético de Madrid e Independiente confesó sus temores en torno al coronavirus. “El contagio es raro, encima, porque hay gente que lo tiene y no tiene síntomas y te contagia. Por ahí, yo estoy en casa, tengo la enfermedad y no me doy cuenta porque no siento nada”, comentó.