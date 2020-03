El positivo de Jorge Jesus, entrenador de Flamengo, por COVID-19 conmocionó a todos los personajes del fútbol brasileño. El entrenador, después de la noticia, recibió mensajes de aliento por parte de colegas, jugadores y clubes.

Unas horas más tarde, el estratega portugués se dirigió a todos los fanáticos del club ‘rubronegro’ para comentarles cómo se siente luego de conocer que tiene coronavirus, la pandemia que está afectando a todo el planeta.

“Es verdad que mi test dio positivo, también es verdad que me siento normal, hoy me siento exactamente como me sentía hace un mes, un año, dos años atrás, tres, cuatro… me siento completamente normal, no tengo ningún síntoma, pero es verdad que el test me dio positivo”, aseguró Jorge Jesus a través de un video que difundió Fox Sports.

El DT de Flamengo manifestó que debe seguir las medidas de precaución para recuperarse rápidamente. Además, el ganador de la Copa Libertadores 2019 agradeció a todos los ‘torcedores’ que se preocuparon por él y prometió retornar a las actividades en un plazo breve.

“Tengo que estar en cuarentena, quiero agradecer el cariño de todos mis amigos, de los fans, los hinchas flamenguistas, por compartir conmigo esta situación que yo pienso que en una o dos semanas va a acabar y voy a volver a la normalidad, un gran beso para todos ustedes, yo estoy muy confiado. Un beso”, concluyó.

Al profesor, con cariño

Gabriel Barbosa, delantero de Flamengo, y la cuenta oficial de la Copa Libertadores, publicaron mensajes de aliento dedicados a Jorge Jesus. “Fuerza, Míster”, coincidieron ‘Gabigol’ y el torneo de clubes.