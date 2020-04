Las reacción de Jefferson Farfán cuando le anunciaron la reducción de su salario en Lokomotiv Moscú a causa de la pandemia por el Coronavirus, ha tenido eco a nivel mundial. Este sábado, la prensa mundial le dedicó un espacio al delantero de la selección peruana y señalaron que no le gustó la decisión de su club.

“Me han hecho un descuento. Me mandaron un papel en ruso, no entendía nada... lo rompí. Me han querido cagar, me quieren descontar el 40%, ni te cuento”, aseguró Jefferson Farfán, en el enlace en vivo que sostuvo con su amigo y excompañero en Alianza Lima, Roberto ‘Cucurucho’ Guizasola.

“Le quito hasta la camiseta al ‘profe’, que se jueguen con todo, menos con mi ‘candela’”, añadió el también integrante de la selección peruana y quien pasa sus días en la capital rusa, a la espera de novedades sobre la reanudación de las actividades futbolísticas.

Pasaron las horas y la noticia traspaso fronteras. Distintos medios internacionales no pasaron por alto el asunto y también informaron sobre lo acontecido con Jefferson Farfán. “Futbolista explota por recorte a su salario ante crisis del COVID-19”, tituló El Universal, de México.

Por su parte, los otros medios lo destacaron básicamente por el textual de la autoría de Jefferson Farfán, quien compartió con Guizasola y sus miles de seguidores, innumerables anécdotas relacionadas al fútbol.

El anuncio de Lokomotiv

Lokomotiv anunció, horas antes del pronunciamiento de Jefferson Farfán, que los jugadores acordaron reducirse el sueldo a casi la mitad, debido a la crisis por el coronavirus, que ha provocado la infección de más de 1.5 millones de personas y ha desencadenado en la muerte de más de 100 mil.

La decisión colectiva fue publicada desde la página oficial de la entidad rusa. “Los futbolistas de Lokomotiv resignaron el 40% de su salario mientras se detiene la Premier League de Rusia”, indicó la institución.

NO DEJES DE VER