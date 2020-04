El París Saint-Germain (PSG) es uno de los clubes más poderosos del planeta. Sin embargo, la crisis desatada por el COVID-19 le dará más de un dolor de cabeza. Prueba de ello es que uno de sus principales socios estratégicos no le pagará si es que no regresan las competencias.

Se trata del grupo hotelero Accor, empresa que no está dispuesto a abonarle al club parisino la segunda cuota por concepto de sponsoría si es que todo sigue como hasta ahora. Es decir, sin que no haya actividad deportiva. Así lo hizo saber Sébastien Bazin, CEO de Accor, en una entrevista con BFM TV reproducida por Le Parisien.

“Los patrocinadores no pueden dar dinero si no hay visibilidad”, enfatizó el alto directivo de Accor, empresa que firmó un contrato con el PSG por 65 millones de euros por año. “Nosotros acordamos abonar el pago en dos plazos: el 1 de enero y el 1 de julio. El primero ya fue pagado, pero el segundo lo haremos efectivo siempre y cuando se reanuden las competencias. De lo contrario, probablemente no se pagará", apuntó Bazin.

#Coronavirus ¡Problemas para el PSG! Según informa Le Parisien, la cadena hotelera Accor no está dispuesta a abonar los más de 30 millones de euros de la segunda cuota si no se reanuda la actividad para el 1 de julio... pic.twitter.com/zD1bb3mr4u — TyC Sports (@TyCSports) April 4, 2020

Otras empresas también se niegan a pagar

La decisión del grupo hotelero no es la primera de esa naturaleza que una empresa toma en Francia. De hecho, antes hicieron lo mismo Canal + y BeIN, quienes se niegan a cancelar el pago que les corresponde y cuya fecha límite es este 5 de abril.

