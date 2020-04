La fecha de regreso del fútbol argentino todavía es una incertidumbre, aunque debería darse en un corto plazo; sin embargo, parece seguro que no se dará sin público para este año. Así lo considera Matías Lammens, expresidente de San Lorenzo y actual ministro de Cultura y Deporte de Argentina.

"El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino ni para junio ni para julio", destacó el otrora titular 'Cuevo' en comunicación con el programa Fútbol Sin Manchas. "La liga alemana anunció que hasta el 30 de agosto por lo menos no va a haber público. No sé si hasta el año que viene, por lo menos hasta fin de año, bien entrado fin de año te digo, seguro", acotó.

En ese sentido, Lammens detalló que disputar la Copa de la Superliga y el inicio de la próxima Superliga con gente en las tribunas sería “un riesgo innecesario”. “Vamos a trabajar para que pueda volver el fútbol con un protocolo muy estricto, que puedan volver los entrenamientos, los partidos, pero para hablar de público todavía falta mucho”, aseguró.

La suspensión temporal de la Copa de la Superliga se anunció el martes 17 de marzo por la pandemia de covid-19, una medida del gobierno argentino para frenar el avance de la enfermedad causada por el brote del nuevo coronavirus.

“Si el fútbol se juega a puertas cerradas, yo no tengo inconvenientes. Me encantaría que, en este tiempo, lo pasen sin sistema codificado (pago), por TV abierta, para que los que se tienen que quedar en casa tengan un divertimento”, había expresado Alberto Fernández, presidente de Argentina, días antes. No obstante, el Ejecutivo debió cambiar su determinación ante las manifestaciones públicas de futbolistas, entrenadores y otros protagonistas.

Un mes después, Matías Lammens ve “muy difícil dar un pronóstico preciso o certero” después de consultar fuentes extranjeras. “El jueves hablé con el presidente de la liga española. Ellos van a promover la vuelta a los entrenamientos con un protocolo sanitario exigente. Uno no sabe que si das un paso adelante, luego podés dar dos para atrás. Uno tiene miedo de abrirla y que se dispare la curva de contagios. Que después tengamos que volver a cerrar”, agregó.

“Los clubes argentinos, lo único positivo es que su patrimonio es en dólares y sus gastos quedaron en pesos en su gran mayoría. Los activos, que son los jugadores, tienen un valor atractivo importante. Pero también es cierto que se tienen que recuperar las grandes ligas, como Europa, Estados Unidos, México, los grandes mercados compradores del patrimonio argentino. Desde el Estado vamos a tener que trabajar con los clubes para que puedan llegar al otro lado de la orilla”, indicó el ahora ministro.

La suspensión llegó tras jugarse buena parte de la primera fecha de la Copa Superliga, torneo con el que estaba previsto completarse la temporada del fútbol argentino hasta el comienzo de la Copa América 2020, organizada entre Argentina y Colombia, que quedó postergada hasta 2021 por decisión de la Conmebol, ante la emergencia sanitaria que afronta el mundo.