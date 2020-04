Cristiano Ronaldo y Lionel Messi son, desde algunos años, los dos primeros jugadores que vienen a la mente cuando se habla de los mejores futbolistas de la actualidad. ¿El Mejor entre ambos? Puede que para muchos sea una pregunta difícil de responder, como lo evidenció Claudio Pizarro.

El peruano fue entrevistado en una transmisión en vivo en Instagram, este domingo, por el periodista Eddie Fleischman. Al ‘Bombardero de los Andes’ le hicieron la interrogante sobre las estrellas y sufrió para contestar. “Está de moda esto, ¿no? Porque lo he visto por todos lados. ¿Hay que decir uno? ‘Wow’. Qué difícil”, dijo Pizarro.

Ya metiéndose de lleno en su respuesta, el delantero del Werder Bremen confesó: “A Cristiano Ronaldo le doy un poco más de crédito, porque lo trabaja. Trabaja mucho para llegar al nivel que está. Lo de Messi es natural. Creo que Messi es mejor jugador”.

La respuesta de Claudio Pizarro sobre el mejor entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. (Video: Instagram)

¿Ser embajador? Nada confirmado

Reconocido mundialmente como uno de los mejores delanteros extranjeros que ha visto el fútbol alemán, Claudio Pizarro se pronunció sobre la posibilidad de convertirse en embajador del Bayern Múnich una vez que se retire del fútbol profesional.

Sobre ello, el deportista de 41 años fue tajante al decir y explicar que nunca aceptó el puesto que le ofreció su exequipo. Hubo conversaciones, sí, pero Pizarro ha reconocido durante un ‘streaming’ en Instagram que todavía no ha dado su respuesta definitiva al Bayern.

“Eso del Bayern no está decidido. Para mí, es un halago, sería algo muy especial, pero allá de eso, no hubo nada. Ya con el tiempo, siempre que estoy en Múnich voy a visitar al club, pero no hay nada concreto", explicó el atacante.