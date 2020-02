El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, quiere llevar de a pocos a Carlos Zambrano, quien fue anunciado como refuerzo del ‘Xeneize’ el reciente viernes. En conferencia de prensa de este jueves, el argentino aseguró que buscarán llevarlo de la mejor forma posible al defensa.

“Lo veo dentro de lo que necesitamos, es joven. El hecho que tenga contrato largo acá es una de las cosas que buscamos. Lo que hablamos con Román, el presidente... es no tener cambios, sino un plantel que se acomode a Boca, no ir corriendo permanentemente a buscar cosas”, explicó Russo en conferencia de prensa.

“Es un jugador de selección, ahora tiene que venir y estar en Boca. Está bien, esperamos ponerlo de la mejor manera”, indicó Russo.

Carlos Zambrano no fue tomado en cuenta para su primer partido como jugador de Boca. Juniors. Viajó junto con el grupo a enfrentar a Talleres (los de Russo ganaron 2-1) pero no estuvo en la lista final.

La llegada del ‘León’ a Boca Juniors

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors tras resolver su situación con Dinamo Kiev, que no tenía intenciones de liberarlo. De acuerdo a la prensa argentina, el club argentino desembolsó 1.5 millones de dólares para cerrar la operación.

"El año pasado no fue un buen año para mí, todos saben la poca continuidad que tuve. Por suerte el profesor Ricardo Gareca me mantuvo la titularidad en Perú y me apoyó. Llegar a Boca es un plus, el club más grande de Sudamérica”, explicó Carlos Zambrano, quien firmó contrato por tres temporadas.





LEE TAMBIÉN

● Zeballos: Demanda de Odebrecht será favorable a nuestro gobierno

● “Aves de presa”, “Parásitos” y más películas esta semana en cartelera

● Terapia de flotación, una técnica futurista que llegó a Lima

● Beto Da Silva llegó al Perú y está a un paso de Alianza Lima

● La admirable tranquilidad con la que niño llama a emergencias para salvar a su madre