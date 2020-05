Borussia Dortmund y Schalke 04 protagonizaron el duelo más atractivo que trajo el reinicio de la Bundesliga tras varias semanas de receso. El cuadro amarillo se llevó la victoria por 4-0 pero, dejando de lado el resultado, una escena protagonizada por Erling Haaland y Jean-Clair Todibo llamó mucho la atención en pleno juego.

En el primer tiempo, previo a un tiro libre para Borussia Dortmund, el árbitro paralizó las acciones por un altercado entre el delantero noruego y el defensa del Schalke 04, que se quejó de un golpe. Las cámaras captaron la situación y, según el medio italiano La Gazzetta dello Sport, Todibo respondió con un insulto: “Vete a f*** a tu abuela”.

Todibo il a cru il jouais au City de son quartier ce fou🤣 guettez il a dis quoi à Haaland ce fou pic.twitter.com/DITXU4aGrf — ELDJAZAIRI🇩🇿🇵🇸☄️ (@Elharrachi213) May 16, 2020

La supuesta respuesta de Todibo generó polémica en Alemania. Y es que al francés le pasó factura el hecho de que -ahora sin hinchas en el estadio- se escuche más que nunca casi todo lo que pasa en el campo, considerando que existen hasta 28 micrófonos alrededor de la cancha, los cuales se activan de acuerdo a la posición de la pelota, gracias a un chip.

“Una tecnología conocida como Kick que no es otra cosa que un sistema de tracking. No obstante, la clave es la posición del balón, que actua de núcleo de la jugada, y es por ello que, no solo se escuchan las voces de los jugadores sino también los impactos del balón, ya sea en los propios golpeos de los futbolistas o al chocar contra las porterías o las redes de estas”, detalló el diario Mundo Deportivo sobre el tema.

El duelo aparte entre Erling Haaland y Todibo solo duró 45 minutos. Y es que el defensa tuvo que abandonar la cancha al entretiempo, por una lesión.

