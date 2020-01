La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Daniele De Rossi anunció este lunes, en conferencia, que ha tomado la decisión de ponerle punto final a su carrera como futbolista profesional. El jugador de 36 años anunció que rescindió su contrato con Boca Juniors y que volverá a Italia para estar al lado de su familia.

Acompañado de Jorge Ameal, presidente de Boca Juniors, Daniele De Rossi se sentó frente a las cámaras y anunció que dejará el fútbol de forma definitiva por una decisión personal que nadie pudo revertir.

“Es una decisión tomada, pero quiero aclarar que no hay problemas de salud en mi familia, tengo la necesidad de acercarme a mi hija y mi familia. Los extraño y nada más. Es una razón que puede alcanzar para tomar una decisión cuando uno tiene 36 años. No hay nada más”, dijo el italiano que confirmó que no se peleó con nadie. Por el contrario señaló que “todos trataron de convencerme, pero la decisión es definitiva”.

Y agregó: "Se trata de mi hija de 14 años que necesita de su padre. Ella es la única que se quedó en Italia porque es hija de otro compromiso, y allá en Italia cualquier ciudad está a una hora de Roma y acá (Argentina) no está tan cerca".

"Hablé con la gente de Boca Juniors y ellos no me pusieron ninguna traba. Al contrario me dijeron que me tome el tiempo que quiera y si podían ayudar en algo por mi que lo iban a hacer. Pero yo no necesito ayuda, yo necesito estar en mi casa”, dijo el volante de 36 años quien asumió con calma su retiro de la actividad profesional.

Lo tomó con humor y calma

"Soy el primer jugador que se despidió del fútbol y luego hizo la evaluación médica", agregó entre risas el volante que se confesó un nuevo hincha más de Boca Juniors.

“No pensaba que podía amar tanto a un club como con Roma. Una parte de mi corazón se queda acá. No solo me despido de un club, sino de toda mi vida: mi trabajo, mi vida, mi pasión. Tengo 36 años, podía pasar en junio o diciembre, pero no es que vaya a jugar 10 años más”

