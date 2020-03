Quique Setién mantiene el buen humor y la paciencia a pesar de permanecer confinado, como todos los españoles por causa del coronavirus. El entrenador del Barcelona se ha mostrado en otras facetas desde casa, donde recibió al equipo de comunicaciones del club, quienes grabaron un video para conocer cómo vive el DT en la cuarentena.

“Aquí estoy, confinado como todos ustedes, o la inmensa mayoría que tiene que estar en casa, y trato de aprovechar el tiempo todo lo que puedo y mantengo ciertas rutinas”, inició el estratega, quien reemplazó a Ernesto Valverde en el cargo.

Enseguida, Setién explicó que hace un seguimiento permanente a todos los miembros del Barcelona. “Estoy pendiente de todo lo que hemos dejado y podemos darle continuidad desde casa”, añadió.

Sin embargo, el técnico confiesa que el trabajo a distancia no es lo suyo, pues quiere volver a la cancha, donde ha estado durante los últimos 40 años, espacio en la que ha desarrollado toda su carrera profesional.

“Lo que más echo en falta es el verde, los partidos, la adrenalina, la carga que llevamos alimentando cuarenta años de manera continua. Aquí solo tengo este verde (señala las plantas de una maceta”, bromea.

Los pasatiempos de Setién

El estratega del Barcelona eligió la lectura como la principal actividad para mantenerse activo. No obstante, el mismo DT aseguró que evita ver series porque suele quedarse enganchado con las tramas.

“Estoy leyendo ‘Héroes del Deporte’, un libro solidario escrito por un grupo de periodistas. No soy de series porque no tengo tiempo, se engancha uno a ellas. Vi ‘Juego de Tronos’ pero no la volveré a ver porque si me engancho, pediré que se alargue el confinamiento y tengo que volver a entrenar”, añadió.

Finalmente, Setién envió un mensaje a todos los seguidores de Barcelona para que lleven bien el confinamiento. “Que sea leve, piensen que esto va a pasar pronto. Volveremos con mucha energía y fuerza para afrontar todo lo que venga”, concluyó.





