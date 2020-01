Ernesto Valverde se despidió de los jugadores e hinchas del Barcelona mediante una carta que publicó el club catalán en su página web y redes sociales. El ‘Txingurri’ fue destituido del cargo de director técnico el último lunes. Quique Setién llegó como sustituto.

El estratega español de 55 años recordó los grandes momentos que vivió con los blaugranas, pero también reconoció que hubo pasajes difíciles en su etapa en el Camp Nou. Pese al intempestivo despido, el ‘Txingurri’ agradeció a la directiva encabezada por el presidente Josep María Bartomeu.

Ernesto Valverde no se olvidó de Quique Setién, su reemplazante, en la carta compartida por Barcelona. “Les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico”, señaló y cerró con un saludo dirigido a todos los integrantes del club catalán.

Lee la carta de despedida de Ernesto Valverde

Queridos culés,

Mi etapa como técnico del FC Barcelona ha llegado a su fin. Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles. Pero por encima de todo quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa.

Quiero agradecer al presidente Josep Maria Bartomeu y a la Junta Directiva la oportunidad que me dieron de dirigir este equipo y su confianza durante todo este tiempo. También me gustaría agradecer el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el Club durante estas dos temporadas y media y especialmente a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él y con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos. Evidentemente también quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Quique Setién.

Un abrazo a todos.

Visca el Barça i Visca Catalunya

Ernesto Valverde









