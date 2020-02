La paraguaya Zulma Quiñónez es la cuarta árbitra del encuentro de este martes entre el peruano Atlético Grau y el uruguayo River Plate, por la vuelta de la primera fase de la Copa Sudamericana. La presencia de la paraguaya en el cuarteto arbitral no pasa desapercibida. Y es que es la primera vez de una mujer en el torneo continental.

Zulma Quiñónez, árbitra profesional con insignia FIFA desde el 2012, integra el grupo conformado por sus compatriotas, el juez principal, José Méndez, y los asistentes Eduardo Cardozo y Darío Gaona.

“Zulma Quiñónez es la cuarta árbitra del duelo entre River Plate y Atlético Grau. Es paraguaya, tiene 33 años y dirige internacionalmente desde 2012”, saludó mediante Twitter la cuenta de la Copa Sudamericana 2020.

“La motivación fue romper las barreras trabajando para lograr mi sueño. Cuando yo empecé éramos muy pocas las que abrazábamos esta profesión, pero eso no me hizo rendir, sino todo lo contrario, me dio más fuerzas por conseguir mi objetivo”, aseguró en la previa Quiñónez, en declaraciones para la web de la Conmebol.

Instantes previos al inicio del partido en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera, Zulma Quiñónez apareció en escena, junto a sus colegas y los capitanes de ambos equipos, para la foto respectiva, en la mitad del campo.

Al igual de Quiñonez, la brasileña Edina Alves será cuarta árbitra en el choque entre River Plate de Paraguay y Deportivo Cali, de este martes, en Asunción.

“De esta manera, la paraguaya Zulma Quiñónez y la brasileña Edina Alves formarán parte del equipo arbitral en partidos de la CONMEBOL Sudamericana, una decisión que marca el regreso de árbitras al torneo después de 15 años”, destacó hace unos días, la Conmebol.

