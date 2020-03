Pablo Bengoechea se dirigió a todos los integrantes de la familia de Alianza Lima. El uruguayo ha explicado las razones por las que decidió dar un paso al costado y renunciar al cargo de entrenador del cuadro victoriano.

“Desde que inició el año hasta el 5 de marzo, no logré convencer al plantel de lo que quería. No quedó claro lo que se tiene que hacer en una institución tan grande. Comuniqué que la situación me había superado y que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza Lima”, manifestó Bengoechea.

Asimismo, el uruguayo detalló que tras esta situación, informó de lo sucedido a la directiva del club y, posteriormente, a sus dirigidos. “Esta decisión no fue tomada de un día para otro. Ya lo venía pensando y el sábado se lo comuniqué a mis jugadores. Simplemente que decidí acompañarlo el domingo en el ‘clásico’”, precisó.

De otro lado, el ‘charrúa’ expresó el cariño que tiene por la institución y admitió que no aceptaría una propuesta para dirigir al clásico rival. “Sé que el clásico es Alianza Lima vs. Universitario. En él, tengo claro en qué vereda estoy. Puedo volver a dirigir en el Fútbol Peruano, pero nunca voy a jugar un clásico ante Alianza Lima”, sostuvo.

¿Qué viene para Alianza Lima?

Alianza Lima deberá voltear página lo antes posible, pues esta semana enfrentará un nuevo encuentro por la Copa Libertadores. El siguiente rival será Racing Club de Avellaneda, con el que se medirá el jueves 12 de marzo en Argentina, mientras que tres días después chocará contra Binacional, esta vez, en Lima.

Al mando de los íntimos, Pablo Bengoechea ha acumulado este año dos victorias, un empate y cinco derrotas, incluyendo el amistoso que tuvieron por la ‘Noche Blanquiazul’. Esta sumatoria de resultados, además de perder el debut en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, terminaron por escribir la renuncia del uruguayo a dos meses de iniciada la temporada.

