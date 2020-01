La blanquirroja está frente a su posible paso a Rusia 2018 y todos los hinchas de corazón estamos dispuestos a acompañarla. Por eso, acá te presentamos 5 temas que tú, hincha fiel, debes entonar en el Perú vs. Nueva Zelanda de esta noche.

1. Cómo no te voy a querer Cómo no te voy a querer Si eres mi Perú querido El país bendito que me vio nacer.

2. Ohhh vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar Ohhhh vamos peruanos, que esta noche tenemos que ganar

3. Canta blanquirroja esta canción, de corazón que poco a poco volveremos al mundial, una vez más

4.Vamos Vamo’ blanquirroja, vamo’ a ganar que esta hinchada no te deja de alentar todos juntos a la Copa vamo’ a llegar. Cada vez te quiero más (Te quiero más Perú).

5. Olé, olé, olé, olé, olé, olé, ola Ole, ole, ole, cada día te quiero más Yooo soy peruano (sí señor). Un sentimiento (de corazón). No puedo parar.

